Магазины косметики исчезают из Петербурга из-за роста онлайн-торговли

В 2025 году в стране ликвидировано на 544 больше магазинов косметики, чем открыто.

Количество ликвидированных магазинов косметики в России второй год подряд превышает число новых открытий. Согласно данным аналитиков "Контур.Фокус", с января по ноябрь 2025 года в стране было зарегистрировано 2422 новых компании в сфере торговли косметикой, парфюмерией и товарами личной гигиены, тогда как ликвидировано 2966 таких предприятий.

Аналитик "Контур.Фокуса" Вероника Скороходова связывает эту тенденцию с несколькими факторами:

Тренд можно объяснить развитием онлайн-торговли, консолидацией рынка под крупными игроками, а также ростом затрат на логистику и закупку продукции, в том числе импортной.

Наиболее заметно сокращение в Москве, где в 2025 году открылось 137 новых компаний против 267 ликвидированных, и в Санкт-Петербурге — 55 против 72 соответственно. Всего на 1 ноября 2025 года в России насчитывалось 22 892 магазина косметики против 24 226 на начало 2022 года. При этом сокращении числа точек выручка отрасли демонстрирует стабильный рост: лидерами по объему выручки стали Свердловская область (157,3 млрд рублей), Москва (156 млрд) и Санкт-Петербург (41,8 млрд).

Фото: pxhere.com