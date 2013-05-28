Магазины заранее повышают цены на вино и водку перед новогодними праздниками в Петербурге

Акцизы на алкоголь вырастут с 1 января 2026 года.

Стоимость отечественного игристого вина в Петербурге в октябре 2025 года достигла 621,4 рубля за литр против 557,2 рубля годом ранее. Согласно данным Петростата, водка с начала года подорожала на 10,47%, тогда как креплёное вино незначительно подешевело — на 2,6%. Ожидается, что в 2026 году цены на алкоголь продолжат рост.

Основной причиной подорожания эксперты называют планируемое повышение акцизов с 1 января 2026 года: на тихие вина — на 31% (до 148 рублей за литр), на игристые — на 8,9% (до 160 рублей), на плодово-виноградные напитки — на 11,5% (до 165 рублей). По словам Максима Черниговского, доцента Президентской академии и руководителя Клуба профессионалов алкогольного рынка, многие уже готовят потребителей к неизбежному повышению цен.

Снижение цен на винодельческую продукцию носит скорее фрагментарный характер — оно касается ограниченного ассортимента. Кроме того, снижение может быть связано с акциями: федеральные сети формируют промопланы заранее. Максим Черниговский, доцент Президентской академии и руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка

В торговой сети "О"Кей" отмечают смещение потребительского спроса: популярность набирают вина из России, Чили, ЮАР и Сербии, тогда как интерес к винам Старого Света снижается. По словам представителей компании Ladoga, сдержать рост цен могло бы укрепление рубля, однако ретейлеры в основном используют благоприятную курсовую разницу для проведения локальных акций, а не для общего снижения стоимости. Полное влияние новых акцизных ставок на полки магазинов, по прогнозам участников рынка, станет заметным к марту 2026 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах.

