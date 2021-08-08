Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

Олег Качанов сообщил о том, как власти будут продавать алкоголь через торговые площадки в интернете.

Российское министерство по цифровому развитию планирует запустить эксперимент по продаже отечественного вина через маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года. Соответствующее заявление аудитории в рамках выступления на форуме "Цифровые решения" сообщил заместитель главы профильного ведомства из федерального правительства Олег Качанов. Эксперт прокомментировал планы государства по дистанционной реализации алкогольной продукции. Он заметил, что относительно данного вопроса уже на протяжении пяти лет бизнес и власти "топчутся на месте без особого успеха". Однако президент Владимир Путин дал указание о том, что со следующего года в экспериментальном режиме в стране будет запущена онлайн-продажа алкоголя на торговых площадках, но при соблюдении правил по идентификации личности.

Поскольку, технически мы к этому уже готовы, то первые технические решения уже можно будет применить. В соответствующих маркетплейсах и у курьеров, и во втором квартале, в третьем квартале мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными пилотами. Олег Качанов, замминистра по цифровому развитию РФ

Специалист подчеркнул, что технически это решение возможно благодаря двум уже существующим механизмам. Первый - это прямая биометрия, интегрированная в Единую биометрическую систему (ЕБС). Второй - фотография в цифровом документе, подтвержденная в ЕБС. В момент оформления заказа и вручения товара покупателя курьер будет проводить верификацию личности.

