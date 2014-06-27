Шадаев: на "Госуслугах" появится получение уведомлений о поиске пропавших людей

В Минцифры сообщили об интеграции портала с поисково-спасательным отрядом.

Возможность дачи согласия на получение уведомлений о поиске пропавших людей появится на "Госуслугах" в 2026 году. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Максут Шадаев, выступая на межрегиональном форуме "ЛизаАлерт". Чиновник выступил на мероприятии, посвященном 15-летнему юбилею добровольческого поисково-спасательного отряда. Известно, что именно он станет в стране первым фондом, с которым единый портал государственных услуг проведет тесную интеграцию.

Каждый пользователь "Госуслуг" должен иметь возможность дать согласие, чтобы получать уведомления о пропавших людях. ... Мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить. Максут Шадааев, глава Минцифры

Он пояснил, что поскольку преимущественно порталом пользуются с мобильных устройств, то можно настроить геоуведомления и люди смогут получать их, при нахождении на той территории, где происходят поиски.

В России появятся детские SIM-карты.

Фото и видео: Вконакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт"