Показатели второй волны могут превзойти статистику первой в два или три раза.

В РАН допустили троекратное увеличение случаев коронавируса. С заявлением выступил академик, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Алексендр Лукашев.

Я думаю, что по Москве вторая волна будет сопоставима с первой. Александр Лукашев, академик РАН

По его словам, показатели второй волны могут превзойти статистику первой в два или три раза, но не в десять. При этом в регионах ситуация будет складываться по-разному. Лукашев считает, к примеру, что в Москве сценарий будет такой же, как и в Москве.

Академик заявил, что несмотря на цифры, в столице есть большая иммунная прослойка и другие факторы, которые сдерживают пандемию — чего нет в других регионах.

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