Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнёт снижаться число заразившихся COVID-19. Об этом пишет портал Sciencepop.
По его словам, сейчас в России идёт обычный эпидемический процесс, потому как коронавирус - это массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.
И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены, все время будут подъемы и спады.
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
Ранее Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу. По его словам, всё зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.
Фото: pixabay.com
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