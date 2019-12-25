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Гинцбург рассказал, когда начнёт снижаться число заразившихся COVID-19
Сегодня, 15:26
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matveyvn

Гинцбург рассказал, когда начнёт снижаться число заразившихся COVID-19

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Он считает, что в России идёт обычный эпидемический процесс.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда начнёт снижаться число заразившихся COVID-19. Об этом пишет портал Sciencepop.

По его словам, сейчас в России идёт обычный эпидемический процесс, потому как коронавирус - это массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены, все время будут подъемы и спады.

Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Ранее Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу. По его словам, всё зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.

Фото: pixabay.com

Теги: александр гинцбург, коронавирус, центр гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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