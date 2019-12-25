Продолжительность иммунитета к COVID-19 может составлять три месяца и больше.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу. По его словам, всё зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание. Его слова приводят "РИА Новости".

Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи

По его словам, продолжительность иммунитета к COVID-19 может составлять как три месяца, так и полгода. При этом он отметил, что возможно существование и других механизмов, при помощи которых коронавирус обходит иммунитет носителя.

Ранее СМИ писали, что в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу.

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