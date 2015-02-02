В Пушкинском районе создадут фармацевтическое производство

Для реализации проекта потребовались изменения в проекте планировки и корректировка границ земельных участков.

Развитие производственной зоны в Пушкинском районе Петербурга будет продолжено, заявил губернатор города Александр Беглов на заседании с членами городского правительства. Одним из проектов станет создание нового фармацевтического предприятия, пишет spb.aif.ru.

На совещании одобрили проект планировки и межевания территории в Пушкинском районе, где планируется продолжить развитие промышленной зоны. Речь идет о квартале, ограниченном Автомобильной и Сетевой улицами, а также Ячевским и Вавиловским проездами. В настоящее время там расположены производство сухих строительных смесей для реставрационных работ и склады.

Собственник участка намерен привлечь инвестиции для строительства фармацевтического завода. Для реализации проекта потребовались изменения в проекте планировки и корректировка границ земельных участков.

Александр Беглов отметил, что фармацевтический кластер Петербурга является одним из самых крупных в стране. Развитие промышленности и предпринимательства входит в число главных приоритетов развития города на ближайшее будущее. Город поддерживает инициативы по созданию новых производств и развитию действующих промышленных зон, обеспечивая необходимые условия для инвесторов и предпринимателей, включая развитие инфраструктуры.

Помимо фармацевтического производства, на данной территории в Пушкинском районе планируется строительство котельных, очистных сооружений и трансформаторных подстанций. Будут учтены существующие нормативы по организации парковочных мест, доступности общественного транспорта и озеленению территории.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)