В Пушкинском районе пьяный стрелок напал на соседа

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В СНТ "Павловское-1" накануне, 21 мая, выпивший хулиган пришел в гости к соседу с ружьем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Когда агрессивный мужчина зашел на участок к неприятелю, между ними возник конфликт. Ссора прекратилась после того, как житель Пушкинского района выстрелил из оружия в воздух.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они задержали злоумышленника. У 47-летнего горожанина изъяли ружье Fabarm Sdass. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в течение двух месяцев житель Щеглово занимался любовью с 13-летней школьницей в машине.

Фото: Piter.tv