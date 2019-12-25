В течение двух месяцев житель Щеглово занимался любовью с 13-летней школьницей в машине

Мать девочки рассказала полицейским об интимной связи дочери и педофила.

Во Всеволожском районе Ленобласти 28-летний безработный подозревается в развращении 13-летней девочки. О случившемся стражам порядка рассказала мать ребенка.

По словам женщины, с марта по май этого года злоумышленник встречался со школьницей в своей машине, там они занимались любовью.

Правоохранители задержали извращенца. Стало известно, что мужчина несколько лет назад подозревался в надругательствах над ребенком. Дело было закрыто в связи "примирением сторон". На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: против петербуржца, домогавшегося до родной дочери, возбудили уголовное дело.

Фото: Pexels