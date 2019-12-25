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В течение двух месяцев житель Щеглово занимался любовью с 13-летней школьницей в машине
Сегодня, 12:49
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В течение двух месяцев житель Щеглово занимался любовью с 13-летней школьницей в машине

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Мать девочки рассказала полицейским об интимной связи дочери и педофила.

Во Всеволожском районе Ленобласти 28-летний безработный подозревается в развращении 13-летней девочки. О случившемся стражам порядка рассказала мать ребенка.

По словам женщины, с марта по май этого года злоумышленник встречался со школьницей в своей машине, там они занимались любовью. 

Правоохранители задержали извращенца. Стало известно, что мужчина несколько лет назад подозревался в надругательствах над ребенком. Дело было закрыто в связи "примирением сторон". На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: против петербуржца, домогавшегося до родной дочери, возбудили уголовное дело.

Фото: Pexels

Теги: дети, извращенец, ленобласть, педофил в щеглово, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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