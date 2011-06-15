В Пушкинском районе проинспектируют ход строительства новой школы

Объект возводят на Промышленной улице.

В среду, 28 июля, глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий проверит ход строительства новой школы на 1375 мест, которая возводится на Промышленной улице.

На данный момент специалисты устанавливают железобетонные конструкции третьего этажа, выкладывают стены и перегородки на всех этажах. Помимо этого глава района расскажет о строительстве детского сада на 280 мест. Объект появится на соседнем от школы участке.

Ранее мы писали, что эксперт назвал стоимость аналога КАД под Петербургом: один километр обойдется в миллиард рублей. Дешевле построить не получится.

Фото: Piter.tv