В понедельник, 21 октября, стало известно, что в Пушкинском районе появится новый спорткомплекс за 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в городской администрации.
Как оказалось, власти Северной столицы привлекут инвестиции через частное лицо. Планируется, что в комплексе оборудуют крытый каток, два бассейна, зал для занятия волейболом и гандболом. Все это разместится на площади в 9 тысяч квадратных метров.
В комплексе смогут заниматься до семи тысяч человек.
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Фото:pixabay
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