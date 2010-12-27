В составе комплекса планируется построить крытый каток, два бассейна, зал для занятия волейболом и гандболом.

В понедельник, 21 октября, стало известно, что в Пушкинском районе появится новый спорткомплекс за 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в городской администрации.

Как оказалось, власти Северной столицы привлекут инвестиции через частное лицо. Планируется, что в комплексе оборудуют крытый каток, два бассейна, зал для занятия волейболом и гандболом. Все это разместится на площади в 9 тысяч квадратных метров.

В комплексе смогут заниматься до семи тысяч человек.

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