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В Пушкинском районе появится новый спорткомплекс за 500 миллионов рублей
Сегодня, 16:05
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IRINA_CHALKINA

В Пушкинском районе появится новый спорткомплекс за 500 миллионов рублей

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В составе комплекса планируется построить крытый каток, два бассейна, зал для занятия волейболом и гандболом.

В понедельник, 21 октября, стало известно, что в Пушкинском районе появится новый спорткомплекс за 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в городской администрации.

Как оказалось, власти Северной столицы привлекут инвестиции через частное лицо. Планируется, что в комплексе оборудуют крытый каток, два бассейна, зал для занятия волейболом и гандболом. Все это разместится на площади в 9 тысяч квадратных метров.

В комплексе смогут заниматься до семи тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградском зоопарке обсудят новые правила бесплатного посещения многодетными семьями.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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