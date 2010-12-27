Пожарные больше часа тушили квартиру в Пушкинском районе

Огнем была охвачена одна из комнат.

Ночью 12 июля в доме №11к2 по Полоцкой улице Пушкинского района сотрудники МЧС потушили пожар в трехкомнатной квартире. Данных о пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар начался около 1:26. К дому выехали 15 сотрудников пожарной службы на трех машинах. Горела одна из комнат квартиры площадью 10 кв. метров.

Огонь тушили больше часа.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что момент взрыва и начало пожара на ТЭЦ в Мытищах попал на видео. По словам очевидцев, пламя поднималось на высоту около 50 метров.

Фото: Pixabay