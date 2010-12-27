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Пожарные больше часа тушили квартиру в Пушкинском районе
Сегодня, 8:24
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Cherepanov

Пожарные больше часа тушили квартиру в Пушкинском районе

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Огнем была охвачена одна из комнат.

Ночью 12 июля в доме №11к2 по Полоцкой улице Пушкинского района сотрудники МЧС потушили пожар в трехкомнатной квартире. Данных о пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар начался около 1:26. К дому выехали 15 сотрудников пожарной службы на трех машинах. Горела одна из комнат квартиры площадью 10 кв. метров.

Огонь тушили больше часа.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что момент взрыва и начало пожара на ТЭЦ в Мытищах попал на видео. По словам очевидцев, пламя поднималось на высоту около 50 метров.

Фото: Pixabay

Теги: новости спб, пожар в пушкинском районе, полоцкая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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