В Пушкино Московской области женщине облили лицо кислотой

ЧП произошло у входа в гипермаркет. Пострадавшая госпитализирована.

В Пушкино на входе в гипермаркет женщине в лицо плеснули кислотой.

Инцидент произошел накануне вечером, 3 августа, у входа в гипермаркет "Глобус" в городе Пушкино Московской области. Неизвестный плеснул в лицо кислотой женщине 1962 года рождения. С ожогами пострадавшая госпитализирована в больницу.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что пострадавшая женщина является директором Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили данный инцидент и сообщили, что по данному факту ведется проверка.

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Фото:Piter.TV