Зенитная пусковая установка в Пушкине стала частью мемориала

До этого пусковая установка находилась на боевом дежурстве.

В воскресенье, 17 мая, пусковая установка С-300, расположенная в Пушкинском районе Петербурга, официально стала частью мемориала зенитчиков Ленинградской армии ЗВО. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Предполагается, что комплекс будет символизировать память о военнослужащих армии. Пусковую установку можно увидеть в Пушкине на месте ранее открытого мемориала, недалеко от многоцелевого истребителя МиГ-29.

Ранее данная пусковая установка находилась на боевом дежурстве. Сейчас ее заменили на более новые системы С-400 "Триумф".

Ранее мы писали, что памятник подвигу врачей планируют установить в Петербурге.

Фото: пресс-служба ЗВО