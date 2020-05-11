Памятник подвигу врачей планируют установить в Петербурге

Он появится, когда в России будет одержана победа над COVID-19.

Депутат Михаил Романов выступил за установку памятника, который увековечит подвиг врачей, работающих в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Он предлагает возвести монумент, когда в России будет одержана победа над COVID-19. По словам депутата, вероятно, что врачам вручат также награды за самоотвержнный труд. Сейчас медики получают надбавки к зарплате, которые освобождены от НДФЛ.

Напомним, что в Петербурге умерли от коронавируса 13 медработников. Всего в России скончались в период борьбы с инфекцией 160 врачей.

Ранее мы сообщили, что на фасадах в центре Петербурга появились глиняные фигурки врачей.

Фото: "Минус коронавирус. Ленобласть" / ВКонтакте