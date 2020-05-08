На фасадах в центре Петербурга появились глиняные фигурки врачей

Петербургская художница запустила акцию #ЗащитиВрачей.

На фасадах в центре Петербурга появились глиняные фигурки докторов. Забавные барельефы, создала петербургская художница. Стрит-арт-барельефы #ЗащитиВрачей призывают горожан оставаться дома в период пандемии. Фигурки находятся на улице Восстания, 13, Владимирском проспекте, 13, улице Пестеля, 13, Литейном проспекте, 51.

В разгар карантина я попала в больницу. "Что я могу сделать для медиков" – об этом невозможно не думать, когда видишь, как устают врачи, как им тяжело, какая ответственность на них возложена. Именно тогда я решила реализовать акцию #Защитиврачей. Художница vandalizy

Стрит-арт проект это– требование к действию. Остаться дома, предложить помощь пожилым людям, успокоить родных, поддержать врачей. Также врачам можно помочь следующим образом. Фонд "Открытая Россия" организовал сбор средств на закупку экипировки для врачей Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Перми. Для того, чтобы оказать помощь, можно сделать пожертвование на сайте.

Фото и видео: Instagram/ vandalizy