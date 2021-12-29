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В Пушкине врач с автоматом ходил по больнице
Сегодня, 22:25
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В Пушкине врач с автоматом ходил по больнице

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Сотрудники полиции изъяли автомат у врача. 

В пятницу, 18 февраля, в Пушкине врач с савтоматом ходил по больнице. Об этом сообщает "Фонтанка". 

В городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко в Пушкине медсестру напугал врач с оружием. Женщина сообщила об этом в полицию.

Позже выяснилось, что мужчина возвращался с дачи и заехал к коллегам. Хотел похвастаться охолощенным автоматом. 

Сотрудники полиции изъяли автомат у врача. 

Ранее мы писали, что на вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема использованной тары.

Фото: Piter.tc
 

Теги: автомат, больница, врач, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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