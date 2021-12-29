В Пушкине врач с автоматом ходил по больнице

В пятницу, 18 февраля, в Пушкине врач с савтоматом ходил по больнице. Об этом сообщает "Фонтанка".
В городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко в Пушкине медсестру напугал врач с оружием. Женщина сообщила об этом в полицию.
Позже выяснилось, что мужчина возвращался с дачи и заехал к коллегам. Хотел похвастаться охолощенным автоматом.
Сотрудники полиции изъяли автомат у врача.
Ранее мы писали, что на вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема использованной тары.
Фото: Piter.tc
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