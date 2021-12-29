На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема использованной тары

Пассажиры могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора.

На Московском, Финляндском, Витебском, Балтийском вокзалах Петербурга и Ленинградском вокзале Москвы установили фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой упаковки. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Пассажиры могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора, опустив использованную бутылку или банку в автомат.

Собранные отходы передаются для дальнейшей переработки.

Ранее стало известно, что у Балтийского вокзала появится новое общественное пространство.

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