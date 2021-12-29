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На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема использованной тары
Сегодня, 11:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На вокзалах Петербурга появились фандоматы для приема использованной тары

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Пассажиры могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора.

На Московском, Финляндском, Витебском, Балтийском вокзалах Петербурга и Ленинградском вокзале Москвы установили фандоматы для приема пластиковой и алюминиевой упаковки. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Пассажиры могут присоединиться к экологическому движению по раздельному сбору мусора, опустив использованную бутылку или банку в автомат. 

Собранные отходы передаются для дальнейшей переработки. 

Ранее стало известно, что у Балтийского вокзала появится новое общественное пространство.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: пластик, раздельный сбор мусора, фандомат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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