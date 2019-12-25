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Во дворе дома в Пушкине нашли повешенного на дереве мужчину
Сегодня, 10:41
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Alena_Zinovieva

Во дворе дома в Пушкине нашли повешенного на дереве мужчину

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Тело направлено в морг для проведения экспертизы.

В воскресенье, 24 мая, в полицию Пушкинского района Петербурга обратились местные жители и сообщили об обнаружении трупа мужчины во дворе дома №5 на Муромской улице в Пушкине. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело, которое висело на дереве. Мужчина был подвешен веревкой за шею. Личность умершего 1967 года рождения удалось установить.

В настоящий момент  сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Тело направлено в морг для проведения экспертизы.

Ранее мы писали, что на Дыбенко мужчина нашел в петле свою 17-летнюю невесту.

Фото: pixabay.com

Теги: обнаружение трупа, петля, повешенный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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