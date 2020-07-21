Видео: в Пушкине в одном из парков вместе с утками гуляет черепаха

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в Пушкине в одном из парков вместе с утками гуляет черепаха. Об этом горожане сообщили в соцсетях.
Так, петербуржцы заметили, что в Пушкине в буферном парке около пруда отдыхает черепаха. При этом рядом с ней гуляют уточки.
Вообще, последнее время, черепахи в пруду, частое явление для Петербурга
очевидец
Отмечается, что большая черепаха живет в этом пруду уже много лет.
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