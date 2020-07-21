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Видео: в Пушкине в одном из парков вместе с утками гуляет черепаха

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Эта черепаха обитает в парке уже несколько лет.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что в Пушкине в одном из парков вместе с утками гуляет черепаха. Об этом горожане сообщили в соцсетях. 

Так, петербуржцы заметили, что в Пушкине в буферном парке около пруда отдыхает черепаха. При этом рядом с ней гуляют уточки. 

Вообще, последнее время, черепахи в пруду, частое явление для Петербурга

очевидец

Отмечается, что большая черепаха живет в этом пруду уже много лет.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж 23 июля примет льготные категории граждан бесплатно.

Видео:Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/вк

Теги: пушкин, пушкин черепаха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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