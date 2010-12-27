В Пушкине у водителя каршеринга нашли сверток с наркотиками

Мужчина за рулем был ранее судим и ехал без прав.

Утром 2 октября сотрудники ОГИБДД остановили для проверки документов каршеринговый автомобиль "Skoda", сообщил отдел пропаганды УГИБДД. За рулем оказался ранее судимый 25-летний житель Ленобласти. Выяснилось, что он управлял автомобилем по чужому аккаунту. Более того, у водителя не оказалось водительского удостоверения.

На приборной панели машины инспекторы обнаружили замотанный сверток, в котором, как оказалось, было 0,50 грамм наркотика мефедрона.

Возбуждены уголовные дела по статьям "неправомерное завладение автомобилем" и "незаконное приобретение и хранение наркотических средств".

Ранее сообщалось, что 2019 году в России предотвратили четыре теракта.

Фото: Piter.tv