В Пушкине установят мемориал военным лётчикам

Открытие комплекса приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Стало известно, что в Пушкине возведут мемориал, посвящённый погибшим лётчикам Ленинградской армии ВВС и ПВО. Он появится на территории штаба Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Открытие комплекса приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он будет состоять из часовни и стелы, на которой будут высечены фамилии лётчиков из состава Ленинградской армии, погибших в годы ВОВ и других вооруженных конфликтах.

Кроме того, мемориал дополнит и боевая техника: самолёт МиГ-29, зенитная ракетная установка С-300 и радиолокационные станции.

Ранее мы сообщили, что в Кронштадте откроют мемориал генерал-губернаторам ко дню ВМФ.

Фото: Pixabay