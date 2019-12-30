Общая сумма заявленного ущерба – 184 тысячи рублей.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Пушкине у мастера по маникюру похитили семь шуб и пальто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая утверждает, что к ней в квартиру залез домушник, когда её не было дома. Инцидент произошел в доме на Саперной улице. Полицейские выяснили, что вор подобрал ключи к чужим владениям. Злоумышленник вынес семь шуб и пальто.Общая сумма заявленного ущерба – 184 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге расследуют дело "профессионального" альфонса.

Фото:pixabay