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В Пушкине три пожарных машины приехали тушить дом на Петербургском шоссе
Сегодня, 12:34
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В Пушкине три пожарных машины приехали тушить дом на Петербургском шоссе

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На общем балконе горел мусор.

Сегодня утром, 13 мая, в Пушкине произошел пожар. На Петербургском шоссе в доме № 15/2 вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:15. Тушить объект прибыли  15 спасателей и три спецмашины.

В разноуровневом 5-9 этажном здании, на общем балконе площадью 40 кв. метров происходило горение мусора на площади 10 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 11:36 пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv

Теги: горит дом, мчс, петербургское шоссе, полыхает мусор, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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