В Пушкине с 5 декабря закроют проезд по 5-й Советской улице

Ограничения для водителей введут и в других районах города.

В Пушкинском районе автомобилисты не смогут проехать по 5-й Советской улице у Колпинского шоссе. В Пушкине на данном участке начинаются работы по врезке газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Проезд по 5-й Советской улице будет заблокирован с 5 по 9 декабря. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ. Справки по телефону: 417-47-81.

Ограничения для водителей введут и в других районах города. Так, с 4 по 23 декабря проезд будет перекрыт по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе в ГАТИ.

В Кировском районе с 4 декабря 2023 года по 2 февраля 2024 закроют движение по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка.

Водителей призвали соблюдать осторожность и обращать внимание на дорожные знаки.

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Фото: Piter.tv