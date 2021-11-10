В жилищной инспекции рассказали, как в Петербурге убирают снег

Жилищная испекция опубликовала результаты контрольных мероприятий в период снегопадов

Государственная жилищная инспекция Петербурга рассказала о результатах проверок содержания придомовых территорий, проведенных с 26 ноября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе проверок, проведенных государственными жилищными инспекторами, было проверено 188 управляющих компаний и 889 адресов. Выявлено 403 нарушения, что составляет примерно 45% от общего числа проверенных адресов. Основные нарушения связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи, а также с непринятием мер по предотвращению скользкости на территории.

Проверки будут продолжаться, включая совместные с прокуратурой, и к нарушителям будут применяться административные меры.

Ранее сообащлось, что в пяти районах Петербурга ограничат движение с 4 и 5 декабря.

Фото: Piter.TV