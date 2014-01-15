В пяти районах Петербурга ограничат движение с 4 и 5 декабря

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в пяти районах с 4 и 5 декабря.

В Выборгском, Калининском, Кировском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 4 и 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 4 по 23 декабря в связи с производством работ по прокладке электрокабеля ограничивается движение транспорта по Гренадерской улице от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта.

Калининский район

С 4 по 9 декабря в связи с производством работ по прокладке электрокабеля закрывается движение транспорта по Чугунной улице в направлении от Менделеевской улицы к Литовской улице, а по 18 декабря ограничивается движение по Минеральной улице от Арсенальной улицы до тупика.

Кировский район

В связи с производством работ по прокладке водопровода с 4 декабря 2023 года по 2 февраля 2024 года закрывается движение транспорта по улице Метростроевцев от Сивкова переулка до Молодежного переулка и на перекрестке улицы Метростроевцев и Молодежного переулка.

Приморский район

С 4 по 15 декабря в связи с производством работ по строительству тепловой сети ограничивается движение транспорта по Парашютной улице от улицы Маршала Новикова до Долгоозёрной улицы.

Пушкинский район

С 5 по 9 декабря в связи с производством работ по врезке газопровода закрывается движение транспорта по 5-й Советской улице у Колпинского шоссе в Пушкине (Новая Деревня).

Ранее сообщалось, что в шести районах Петербурга ограничат движение с 3 и 4 декабря.

Фото: Piter.TV