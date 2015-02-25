В шести районах Петербурга ограничат движение с 3 и 4 декабря

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в шести районах с 3 и 4 декабря.

В Адмиралтейском, Выборгском, Колпинском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 3 и 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Адмиралтейский район

С 3 декабря 2023 года по 28 августа 2024 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по четной стороне набережной реки Фонтанки от Дерптского переулка до Лермонтовского проспекта.

Выборгский район

С 3 по 31 декабря в связи с производством работ по строительству канализационных сетей ограничивается движение транспорта по Выборгскому шоссе у проспекта Просвещения.

С 4 по 11 декабря закрывается движение транспорта по улице Академика Лебедева в направлении от Боткинской улицы к улице Комсомола, ограничивается движение по улице Академика Лебедева от Лесного проспекта до Боткинской улицы, закрывается движение по площади Ленина в направлении от Арсенальной набережной к улице Комсомола, ограничивается движение по улице Академика Лебедева от Литейного моста до улицы Комсомола, ограничивается движение по Арсенальной набережной у площади Ленина из-за ремонта асфальта.

Колпинский район

С 4 по 13 декабря в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта по улице Возрождения в городе Колпино от Северной улицы до Промышленной улицы.

Красногвардейский район

С 3 по 16 декабря в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Уткину переулку от Заневского проспекта до проспекта Энергетиков.

Невский район

С 4 по 14 декабря в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по четной стороне проспекта Большевиков от Дальневосточного проспекта до Народной улицы.

Фрунзенский район

С 4 по 17 декабря в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети ограничивается движение транспорта по Белградской улице от Альпийского переулка до улицы Димитрова, включая перекресток с улицей Димитрова.

Ранее сообщалось, что в четырех районах Петербурга ограничат движение с 2 декабря.

Фото: Puter.TV

