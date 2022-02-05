В четырех районах Петербурга ограничат движение с 2 декабря

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в четырех районах с 2 декабря.

В Красногвардейском, Курортном, Невском и Приморском районах Петербурга ограничат движение транспорта с 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Красногвардейский район

С 2 по 3 декабря в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Магнитогорской улицы до реки Охта.

Курортный район

С 2 декабря 2023 года по 23 июля 2025 года в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по Крещенской улице в Сестрорецке от Базарного переулка до переулка Свободы.

Невский район

Из-за ремонта дороги 2 декабря 2023 года ограничивается движение транспорта на перекрестке Зольной улицы и Складской улицы, а также по 28 сентября 2024 года ограничивается движение транспорта по Складской улице от Зольной улицы до Союзного проспекта.

Приморский район

С 2 по 31 декабря в связи с производством работ по прокладке водопровода закрывается движение транспорта по Лисичанской улице от Сердобольской улицы до Старобельской улицы, включая перекресток с улицей Графова.

Ранее сообщалось, что в двух районах Петербурга ограничат движение с 1 декабря.

Фото: Piter.TV