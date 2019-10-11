В двух районах Петербурга ограничат движение с 1 декабря

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 1 декабря.

В Выборгском и Петроградском районах ограничат движение транспорта с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 1 по 8 декабря в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей закрывается движение по Костромскому проспекту на пересечении с улицей Сергея Марго.

Петроградский район

С 1 декабря 2023 года по 29 марта 2024 года в связи с производством работ по строительству инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта.

Ранее сообщалось, что в Невском районе ограничат движение транспорта с 30 ноября.

Фото: Piter.TV