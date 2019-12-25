В Пушкине прошла наземная тренировка полета к Параду Победы

Мероприятие состоялось на местном аэродроме.

В субботу, 13 июня, состоялась наземная тренировка экипажей армейской авиации Ленинградской армии ВВС и противовоздушной обороны Западного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ЗВО мероприятие в режиме "пешим по-летному" состоялось на аэродроме "Пушкин" в рамках подготовки к параду в честь празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в Петербурге.

Отмечается, что для проведения тренировки на взлетно-посадочной полосе аэропорта нанесли схему пролета над городом. Летчики-участники парадного пролета над Петербургом отработали порядок выстраивания в парадный строй, порядок действий в особых случаях и ряд других задач.

В Параде Победы, который состоится 24 июня в Северной столице, примут участие 30 единиц авиатехники.

Ранее мы сообщали о том, что запрет на массовые мероприятия в Петербурге не распространится на парад Победы.

Фото: пресс-служба ЗВО