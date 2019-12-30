В Пушкине появится консультационный центр для подростков

Молодые жители Пушкинского района получат доступ к учреждению, в котором будут раскрывать вопросы полового воспитания школьников. Новый и первый в городе Центр консультаций для подростков появится в здании Госпитальной улице рядом с женской консультацией.
Там скоро планируют завершить капремонт. Само учреждение в будущем должно начать работу по "бережливой" схеме и принимать по шесть сотен местных жителей в смену. Планируемое время открытия – третий квартал 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что гимназию №406 в Пушкине откроют к сентябрю.
Фото: Pixabay
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