В Пушкине появится консультационный центр для подростков

Об этом сообщили представители Смольного во время объезда Пушкинского района города.

Молодые жители Пушкинского района получат доступ к учреждению, в котором будут раскрывать вопросы полового воспитания школьников. Новый и первый в городе Центр консультаций для подростков появится в здании Госпитальной улице рядом с женской консультацией.

Там скоро планируют завершить капремонт. Само учреждение в будущем должно начать работу по "бережливой" схеме и принимать по шесть сотен местных жителей в смену. Планируемое время открытия – третий квартал 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что гимназию №406 в Пушкине откроют к сентябрю.

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