Гимназию №406 в Пушкине откроют к сентябрю

Представители подрядчика убедили губернатора Петербурга, что работы ведутся по графику и под особым контролем. Они также заверили, что к 30 июля будет обеспечена строительная готовность, чтобы была возможность завезти оборудование.
Этот объект стал большой проблемой для города: прежний подрядчик срывал сроки, а работники практически не занимались реконструкцией здания. В августе 2019 года контакт с предыдущей строительной компанией был расторгнут. В конце сентября по конкурсу была выбрана другая – ООО "ГПС – Основа".
С первого сентября обновленный лицей примет учеников.
Обратим внимание, что в корпусе на Церковной улице обучаются начальные классы. Ученики постарше занимаются в корпусе на Леонтьевской улице.
Ранее мы рассказывали, что выселяемая РПЦ спортшкола не могла принадлежать церкви.
Фото: pexels
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