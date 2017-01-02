В Пушкине появилось новое здание отделения скорой помощи

Работать в нем будут 15 машин.

В Пушкине окончено строительство нового здания отделения скорой помощи при СПб ГУЗ "Станция скорой медицинской помощи № 4", рассказали в пресс-службе Смольного.

Здание построено на Тиньковом переулке, 1. Всего в новом корпусе будет функционировать 15 машин.

Госстройнадзор 26 декабря проверил готовность строения и выдал заключение о соответствии. Работы выполнялись в рамках исполнения адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Вела строительство подрядная компания ООО "ВысотСпецСтрой".

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