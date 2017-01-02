Набережную Мойки у Матвеева моста ждет реставрация

Набережную левого берега Мойки ниже Матвеева моста отреставрируют. Филиал Главгосэкспертизы России в Петербурге одобрил проектно-сметную документацию на производство капитального ремонта.

Мост был построен в 1785, и с момента своего строительства сменил множество названий – Конюшенный, Канавский, Канальный, Канавный, Тюремный и Литовский. После революции ему дали назвали в честь погибшего на гражданской войне рабочего-большевика С.М. Матвеева. Сооружение находится на пересечении Мойки и Крюкова канала и соединяет Коломенский и Казанский острова.

Набережная реки Мойки, укрепленная гранитными блоками в этом месте, была построена около 1805-1810 года. Реставрация затронет 456 метров левого берега. Некоторые участки находятся в аварийном состоянии.

Из-за работ придется пересадить 34 липы, после реконструкции на их месте высадят 40 новых.

Дата начала работ не уточняется.

Фото: gge.ru