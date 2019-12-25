В Пушкине мошенницы обокрали пенсионера на 1,2 млн рублей

Женщины тайно завладели ключами и проникли в квартиру, пока мужчина был в поликлинике.

Днем 5 августа в полицию обратился 78-летний житель Пушкина и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, около 11 утра в его квартиру на Петербургском шоссе в Пушкине пришли две незнакомки. Они рассказали пенсионеру о положенной ему выплате в размере 3 тысяч рублей.

Женщины выдали мужчине 5 тысяч "банка приколов", получив сдачу 2 тысячи рублей. После этого мошенницы проводили пенсионера до поликлиники, по дороге незаметно вытащив ключи от его квартиры.

Вернувшись домой спустя час, потерпевшей обнаружил открытую входную дверь и пропажу 1,2 млн рублей.

На преступниц составлена ориентировка. Их разыскивает полиция. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала троих петербуржцев, укравших более 250 тыс. рублей "на ремонте" машин.

Фото: Piter.TV