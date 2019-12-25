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В Пушкине отреставрируют Александровский дворец
Сегодня, 17:18
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В Пушкине отреставрируют Александровский дворец

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Средства поступят из резервного фонда Правительства.

В пушкинском районе отреставрируют Александровский дворец. Средства выделило правительство России. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст  опубликован 17 декабря на сайте правительства.

На работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных, образовательных, медицинских и культурных учреждений выделили более 5,6 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда.  В список объектов, нуждающихся в ремонте, попал и Александровский дворец. Средства поступят из резервного фонда.

Ранее на Piter.tv: на Египетский мост в Адмиралтейском районе вернули сфинксов.

Фото: сайт Царское Село

Теги: александровский дворец, пушкин, реставрация, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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