В Пушкине отреставрируют Александровский дворец

Средства поступят из резервного фонда Правительства.

В пушкинском районе отреставрируют Александровский дворец. Средства выделило правительство России. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст опубликован 17 декабря на сайте правительства.

На работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных, образовательных, медицинских и культурных учреждений выделили более 5,6 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда. В список объектов, нуждающихся в ремонте, попал и Александровский дворец. Средства поступят из резервного фонда.

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Фото: сайт Царское Село