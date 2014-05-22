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В Пушкине открыли школу на 1375 мест
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В Пушкине открыли школу на 1375 мест

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В учреждении обустроили учебные классы, три спортивных зала, кабинеты для творчества и актовый зал.

В Пушкине открыли школу на 1375 мест. Здание находится на Промышленной улице, дом 12, строение 1. Об этом в среду, 17 августа, сообщает портал "Строительный Петербург". 

Школу построили в рамках Адресной инвестиционной программы городского комитета по строительству. Разрешение на ввод получила подрядная организация ООО "КВС". 

В учреждении обустроили учебные классы, три спортивных зала, кабинеты для творчества и актовый зал. Также на территории построили футбольное поле с искусственным газоном. Школа построена в соответствии современными стандартами и требованиями. В новом учебном году она примет учеников. 

Ранее в Коломягах сдали школу на 1375 человек. В здании предусмотрены мастерские, два бассейна и актовый зал.

Фото: Строительный Петербург

Теги: промышленная улица, пушкин, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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