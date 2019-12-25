В Пушкине обнаружили 55 канистр с опасными химическими реактивами

Общий вес составил 850 килограммов.

В четверг, 23 июля, петербуржец обнаружил в лесополосе Пушкина странные канистры в канаве: в них оказались химические реактивы.

В комитете по природопользованию рассказали, что сотрудники экологической аварийной службы вывезли канистры, в скором времени их утилизируют. Отмечается, что потенциально опасную ситуацию своевременно ликвидировали. Кто именно бросил канистры в канаве, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что с Медного озера во Всеволожском районе вывезли две машины с отходами.

Фото: instagram.com/spb_ecostroy/

Фото несет иллюстративный характер.