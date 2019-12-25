С Медного озера во Всеволожском районе вывезли две машины с отходами

Отдыхающие не убрали за собой после бурных выходных.

В понедельник, 20 июля, с территории Медного озера во Всеволожском районе Ленинградской области весь день убирали последствия отдыха туристов из Петербурга. Всего было вывезено две машины с мусором, но и это еще не предел – работы продолжаются до сих пор. Об этом сообщил Online47.

За несознательными гражданами, которые приехали отдохнуть на выходные, убирают представители местных лесничеств. По их признанию, вынужденные мероприятия проходят каждую неделю.

Гостям региона еще раз напомнили о необходимости вывозить отходы с природных территорий и не портить окружающую среду.

Ранее стало известно, какие водоемы выбирают петербуржцы и жители области.

Фото: Online47