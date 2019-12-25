Стало известно, какие водоемы выбирают петербуржцы и жители области

Самым популярным местом стало озеро Донцо.

Стало известно, что для отдыха петербуржцы и жители области часто выбирают озеро Донцо, которое находится в Волосовском районе Ленобласти.

Аналитики с сайта Peterburg2 отметили, что, несмотря на пандемию, горожане чаще всего искали именно это озеро с "лазурной" водой. С 1 мая по 14 июля на место приехали более 57 тысяч человек. Также отмечается, что вниманием не обделили и озера во Всеволожском и Гатчинском районах области. Одними из популярных водоемов сезона стали озеро Ферменское в Выборгском районе Петербурга и озеро Хепоярви в Токсово.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, как выбрать подходящий для купания водоем.

Фото: vk.com/piterevents