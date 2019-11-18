В Пушкине невоспитанные индюки переходят дорогу в неположенном месте

На сигнал автомобиля все дружно отвечают недовольством.

В понедельник, 18 ноября, в Пушкине три индюка перегородили проезд автомобилистам. Об этом сообщают в соцсетях местные жители.

На сигнал автомобиля все дружно отвечают недовольством. Автомобилисты предположили, что это иностранные индюшки, которые не знаю российских правил ПДД.

"Беспридел, оштрафуйте их срочно на 500р каждого, пускай знают как переходить в неположенном месте", —шутят горожане.

Отметим, что в Пушкине не первый раз замечают индюков на дороге. Ранее местные жители заметили птиц, которые соблюдали ПДД. Пернатые сразу же заслужили признание у автомобилистов.

Ранее мы сообщали о том, что жители дома Бака смогут легально собирать пожертвования на реставрацию дома-памятника.

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