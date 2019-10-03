По Пушкину индюки гуляют по правилам дорожного движения

Птица прошла по пешеходному переходу.

В четверг, 3 октября, жители Пушкина заметили необычных индюков. Видео с гениальной птицей появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что птица переходит дорогу по пешеходному переходу. Пернатый сразу же заслужил признание у автомобилистов.

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Видео:дтп и чп петербург/вк