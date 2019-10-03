По Пушкину индюки гуляют по правилам дорожного движения

В четверг, 3 октября, жители Пушкина заметили необычных индюков. Видео с гениальной птицей появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что птица переходит дорогу по пешеходному переходу. Пернатый сразу же заслужил признание у автомобилистов.
Мне кажется он настолько разумный, что если его попытаться запихать в машину для дальнейшего употребления в пищу, он может засудить и отсудить половину имущества в качестве морального ущерба
отмечают горожане
Петербуржцы предположили, что идюшка спешит на работу к 11 утра.
Ранее мы сообщали о том, что женщина пробралась в вольер ко льву.
Видео:дтп и чп петербург/вк
Обсуждение ( 0 )