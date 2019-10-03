  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:35
62
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

По Пушкину индюки гуляют по правилам дорожного движения

0 0

Птица прошла по пешеходному переходу.

В четверг, 3 октября, жители Пушкина заметили необычных индюков. Видео с гениальной птицей появилось в соцсетях. 

На кадрах видно, что птица переходит дорогу по пешеходному переходу. Пернатый сразу же заслужил признание у автомобилистов. 

Мне кажется он настолько разумный, что если его попытаться запихать в машину для дальнейшего употребления в пищу, он может засудить и отсудить половину имущества в качестве морального ущерба

отмечают горожане

Петербуржцы предположили, что идюшка спешит на работу к 11 утра. 

Ранее мы сообщали о том, что женщина пробралась в вольер ко льву.

Видео:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: индюк в пушкине, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии