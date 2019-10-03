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Безрассудное видео из Нью-Йорка: Женщина пробралась в вольер ко льву

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Женщина средних лет стояла посреди вольера со львом и дразнила его руками.

В Бостонском зоопарке женщина пробралась в вольер ко льву.

По сети разлетелось видео из Бостонского зоопарка в Нью-Йорке. На данном видео женщина стоит в вольере со львом и дразнит его. Женщина активно машет царю зверей руками. Лев настороженно приближается к женщине. 

Сообщается, что после этого женщина выбралась из вольера и скрылась. Полиция ведет поиск нарушительницы. Пользователи соцсетей осудили безрассудные действия женщины и восхитились воспитанностью льва.

Видео: Instagram/realsobrino

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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