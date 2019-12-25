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В Пушкине неизвестные избили мужчину и отобрали у него мобильный
Сегодня, 13:38
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Arinablinova

В Пушкине неизвестные избили мужчину и отобрали у него мобильный

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Злоумышленников обнаружили уже спустя несколько часов.

В ночь на воскресенье, 12 июля, двое неизвестных избили мужчину и отобрали у него мобильный. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший обратился в полицию около час ночи. Он рассказал, что на Железнодорожной улице на него набросились двое неизвестных. После применения физической силы они отобрали у него телефон и скрылись.

К счастью, предполагаемых злоумышленников удалось обнаружить достаточно быстро. Через несколько часов их обнаружили у одного из соседних домов на той же улице. Похищенное изъяли. 

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербуржца ограбили в собственной квартире после встречи с проститутками.

Фото: Piter.tv

Теги: каража, телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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