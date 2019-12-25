В Пушкине нашли две организации, не позаботившихся об инвалидах

На входах в здания не была пандусов, а в помещениях – информационных табло для неслышащих людей.

В Пушкинском районе Петербурга прокуратура нашла две организации, не позаботившихся о комфортных условиях для инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что ветеринарная организация "Багира" не оборудовала вход в здание пандусом, чтобы маломобильные горожане могли беспрепятственно пройти внутрь. Также в клинике отсутствовали носители информации для людей с нарушением функций слуха: для таких людей компании должны оснащать помещение зрительные различимыми текстами, знаками и символами, световыми сигналами.

Аналогичные нарушения выявили и в стоматологическом центре Пушкина. В адрес руководителей компаний внесены представления, прокуратура будет следить за устранением нарушений.

Ранее мы писали, что в 2020 году в Петербурге установили три десятка новых светофоров.

Фото: Piter.TV