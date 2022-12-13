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В Пушкине на Захаржевской произошла протечка воды
Сегодня, 11:55
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В Пушкине на Захаржевской произошла протечка воды

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Для обеспечения альтернативного водоснабжения на время работ установили прицеп-цистерну с питьевой водой.

В Пушкине сегодня, 11 марта, на Захаржевской улице, 3, произошла протечка воды. Об этом сообщили в tg-канале ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

На место аварии оперативно прибыла бригада.  К 9 утра вытекание локализовали. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

В зоне технологического нарушения находятся 5 жилых домов. Для обеспечения альтернативного водоснабжения на время работ петербургским Водоканалом установлена прицеп-цистерна с питьевой водой по адресу: Захаржевская ул., д. 3.

Пресс-служба Водоканала 

Сотрудники предприятия приносят извинения за временные неудобства. 

Ранее на Piter.tv: Следком нашёл виновного в разрушении дачи Фаберже в Парголово.

Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал петербурга, захаржевская улица, протечка воды, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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