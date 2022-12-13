В Пушкине на Захаржевской произошла протечка воды

В Пушкине сегодня, 11 марта, на Захаржевской улице, 3, произошла протечка воды. Об этом сообщили в tg-канале ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
На место аварии оперативно прибыла бригада. К 9 утра вытекание локализовали. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
В зоне технологического нарушения находятся 5 жилых домов. Для обеспечения альтернативного водоснабжения на время работ петербургским Водоканалом установлена прицеп-цистерна с питьевой водой по адресу: Захаржевская ул., д. 3.
Пресс-служба Водоканала
Сотрудники предприятия приносят извинения за временные неудобства.
Ранее на Piter.tv: Следком нашёл виновного в разрушении дачи Фаберже в Парголово.
Фото: Телеграм / Водоканал Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все