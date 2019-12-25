В Пушкине мужчина сломал зеркало машине скорой помощи и выстрелил в воздух

Полицейские объявили план "перехват" на юге Северной столицы.

В Пушкине на Госпитальной улице мужчина сломал зеркало машине скорой помощи и начал стрелять в воздух. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщают "Невские новости" со ссылкой на источника.

Инцидент произошел днем, около 13:50. Неизвестный скрылся с места преступления. Позже выяснилось, что мужчина был водителем черной Audi A8.

В последний раз автомобиль видели в Шушарах, однако кто был за рулем неизвестно. Иномарка принадлежит 66-летнему Владимиру. После этого полицейские объявили план "перехват" на юге Северной столицы.

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата. В Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.

Фото: Piter.tv