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В Пушкине мужчина сломал зеркало машине скорой помощи и выстрелил в воздух
Сегодня, 19:32
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В Пушкине мужчина сломал зеркало машине скорой помощи и выстрелил в воздух

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Полицейские объявили план "перехват" на юге Северной столицы. 

В Пушкине на Госпитальной улице мужчина сломал зеркало машине скорой помощи и начал стрелять в воздух. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщают "Невские новости" со ссылкой на источника. 

Инцидент произошел днем, около 13:50. Неизвестный скрылся с места преступления. Позже выяснилось, что мужчина был водителем черной Audi A8. 

В последний раз автомобиль видели в Шушарах, однако кто был за рулем неизвестно. Иномарка принадлежит 66-летнему Владимиру. После этого полицейские объявили план "перехват" на юге Северной столицы. 

Ранее в Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата. В Мурино задержали мужчину, стрелявшего с балкона из автомата.

Фото: Piter.tv

Теги: скорая помощь, стрельба, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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