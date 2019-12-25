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Мошенники продолжают обманывать доверчивых пенсионеров Петербурга
Сегодня, 11:21
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых пенсионеров Петербурга

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Злоумышленники представляются работниками банка и вынуждают переводить крупные суммы денег на счета мошенников.

Ежедневно в петербургскую полицию поступают сообщения от жертв мошенников. Пенсионеры добровольно отдают в руки мошенников крупные суммы денег. 

Еще один случай произошел накануне, 30 июня. Жительница Пушкинского района перевела мошеннику 600 тысяч рублей. Злоумышленник представился сотрудником Центрального банка России и сообщил, что с ее счета неизвестные пытались снять денежные средства.

Пенсионерка сняла со своего счета 600 тысяч рублей и перевела их на указанный счет. 

Ранее мы писали, что неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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