Мошенники продолжают обманывать доверчивых пенсионеров Петербурга

Злоумышленники представляются работниками банка и вынуждают переводить крупные суммы денег на счета мошенников.

Ежедневно в петербургскую полицию поступают сообщения от жертв мошенников. Пенсионеры добровольно отдают в руки мошенников крупные суммы денег.

Еще один случай произошел накануне, 30 июня. Жительница Пушкинского района перевела мошеннику 600 тысяч рублей. Злоумышленник представился сотрудником Центрального банка России и сообщил, что с ее счета неизвестные пытались снять денежные средства.

Пенсионерка сняла со своего счета 600 тысяч рублей и перевела их на указанный счет.

Ранее мы писали, что неизвестные сняли со счета 83-летнего петербуржца почти 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv